Спецпредставник Ющенка розкаже про ситуацію в Південній Осетії

У МЗС відбудеться брифінг

Сьогодні, 11 серпня, о 12.30 у приміщенні Міністерства закордонних справ України відбудеться брифінг Спеціального представника Президента України, заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА. Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, тема брифінгу: ситуація в Південній Осетії (Грузія). Вхід за журналістськими посвідченнями.

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