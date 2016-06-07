Україна приєдналася до створення бойової тактичної групи Вишеградської четвірки

Відповідну Ноту представники оборонних відомств України, Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини підписали в Брюсселі в понеділок, 6 червня, повідомляється на сторінці Місії України в ЄС у Facebook.

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Підписання документа ознаменувало завершення нормативно-правового врегулювання досягнутих раніше домовленостей, згідно з якими українські військовослужбовці будуть нести бойове чергування у складі БТГ ЄС Вишеградської четвірки.

"Участь в оперативному чергуванні БТГ ЄС дає змогу Збройним Силам України розвивати оперативні спроможності, набувати кращих військових стандартів та підтримувати взаємосумісність з арміями держав-членів ЄС у контексті спільної діяльності щодо врегулювання криз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна має намір і надалі розвивати плідне співробітництво з Європейським Союзом у сфері політики безпеки та оборони, зокрема шляхом залучення до формування БТГ ЄС у майбутньому.

В першому півріччі 2016 року українські військовослужбовці брали участь в оперативному чергуванні БТГ ЄС "Хелброк" і БТГ ЄС Вишеградської четвірки спільно з військовими з Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.