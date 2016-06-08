Рада ЄС обговорить безвізовий режим для України та інших держав, рішень ухвалювати не буде

Про це у середу в Брюсселі напередодні засідання Ради ЄС з внутрішніх справ, яке відбудеться 10 червня, повідомив високопосадовий дипломат, передає власний кореспондент УНІАН.

За його словами, першим має бути ухвалено рішення щодо призупинення дії безвізового режиму.

"Міністри обговорять візову політику у світлі пропозиції Єврокомісії надати безвізовий режим Україні, Грузії, Косово та Туреччині", - сказав він.

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Разом з тим дипломат нагадав про запропонований механізм призупинення дії безвізового режиму з усіма країнами, з якими він існує в ЄС.

"На останньому засіданні Рада ухвалила загальний підхід щодо так званого механізму призупинення. Президенство може розпочати обговорення цієї пропозиції з Європейським парламентом так скоро, як тільки парламент буде готовий. Це важливо, тому що багато делегацій та держав-членів вважають, що посилення механізму призупинення є передумовою для того, щоб погодитися щодо візової лібералізації", - деталізував він.

За словами дипломата, нідерландське президентство в ЄС сподівається розпочати цю дискусію дуже скоро, щоб це питання було проголосовано на пленарному засіданні у липні.