Яким буде iPhone 18 Pro: розкрито всі 12 нововведень головного смартфона осені

За інформацією Bloomberg, Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і перший складаний iPhone Ultra 9 вересня.

До вересневої презентації Apple залишилося менш ніж два місяці, і в мережі продовжує з'являтися все більше подробиць про майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Незважаючи на те, що смартфони, судячи з усього, збережуть дизайн попереднього покоління, інсайдери говорять одразу про 12 важливих вдосконалень – від нового процесора та екранів до значного оновлення камери, пише MacRumors.

1. Більш компактний Dynamic Island

Ходять чутки, що Apple перемістить частину компонентів Face ID під дисплей. Завдяки цьому виріз Dynamic Island стане меншим і звільнить більше корисної площі дисплея.

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2. Нові дисплеї LTPO+

Pro-моделі збережуть дисплеї діагоналлю 6,3 і 6,9 дюйма, але перейдуть на панелі LTPO+. Нова технологія має підвищити енергоефективність і збільшити час автономної роботи.

3. Основна камера зі змінною діафрагмою

48-мегапіксельна камера Fusion вперше отримає змінну діафрагму. Користувачі зможуть регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, що дозволить краще контролювати глибину різкості та адаптувати зйомку до різних сценаріїв.

4. Процесор Apple A20 Pro

Флагмани iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max першими отримають процесор A20 Pro, створений за передовим 2-нм технологічним процесом TSMC. Очікується помітне підвищення продуктивності та вища енергоефективність.

5. Новий модем Apple C2

iPhone Pro (2026) отримає модем Apple C2 – третє покоління фірмових стільникових модемів компанії. Він стане розвитком чіпів C1 і C1X і має забезпечити вищу швидкість роботи в мережах 5G і LTE, а також ще краще енергоспоживання.

6. Супутниковий 5G

Завдяки модему C2 смартфони, як повідомляється, зможуть підключатися до супутникових мереж 5G, що дозволить користуватися інтернетом навіть за відсутності покриття мобільної мережі або Wi-Fi.

7. Новий бездротовий чіп Apple N2

Після дебюту чіпа N1 в iPhone 17 Apple готує його наступника – N2. Він відповідатиме за роботу Wi-Fi 7 , Bluetooth 6 та протоколу Thread .

8. Новий колір "Темна вишня"

Головним ексклюзивним кольором лінійки Pro стане Dark Cherry ("темна вишня"). Також очікуються версії Light Blue, Dark Gray і Silver, а відтінки Cosmic Orange і Deep Blue, за чутками, зникнуть з лінійки.

9. Оновлена кнопка керування камерою

За чутками, Apple збирається спростити кнопку Camera Control. Вона втратить сенсорне керування та тактильну віддачу, зберігши лише розпізнавання сили натискання.

10. Новий Ceramic Shield на задній панелі

Зона MagSafe на задній панелі iPhone отримає оновлене покриття Ceramic Shield з більш матовим і цілісним оздобленням замість нинішнього двоколірного оформлення.

11. Рекордний акумулятор в iPhone 18 Pro Max

Згідно з даними китайських регуляторних органів, iPhone 18 Pro Max у глобальній версії матиме акумулятор ємністю 5391 мАг, а в американській – 5567 мАг. Це майже на 10% більше, ніж у iPhone 17 Pro Max.

12. Більш товстий корпус iPhone 18 Pro Max

Збільшена батарея призведе до того, що iPhone 18 Pro Max стане найтовстішим і найважчим iPhone в історії. За чутками, його вага перевищить 240 г, сягнувши приблизно 243 г.

За інформацією Bloomberg, Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і перший складаний iPhone Ultra 9 вересня. Старт продажів очікується до кінця місяця, тоді як звичайний iPhone 18, iPhone 18e та нове покоління iPhone Air дебютують лише навесні 2027 року.

Нагадаємо, Apple напередодні відкрила доступ до публічної бета-версії iOS 27, завдяки чому користувачі iPhone 11 і новіших моделей можуть протестувати нову систему за два місяці до фінального випуску.

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