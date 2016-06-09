Луценко: ГПУ до кінця року передасть у суд матеріали для заочного засудження Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав журналістам у перерві засідання Вищої ради юстиції, членом якої він є.

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“Дійсно, в плани Генпрокуратури входить передача до суду справи щодо створення злочинного угрупування паном Януковичем ще до кінця цього року”, - сказав Луценко.

На запитання, як довго слід очікувати судового рішення, Луценко відповів: “Я думаю, що справа буде слухатись достатньо довго. Вона не може відбутися декількома засіданнями, бо там достатньо серйозні звинувачення і багато епізодів - про створення злочинної організації, розподілення ролей, узурпацію державної влади, розкрадання державних коштів, насилля щодо мирних громадян, вбивство мирних громадян, зрештою, заклик до агресії на території України”.

За словами Луценка, вести мову про повернення в Україну коштів, вкрадених Януковичем та його оточенням, можна лише після отримання відповідного рішення суду.

“На жаль, я вважаю, що слідство невиправдано затягується. Саме в цьому є мої зауваження керівнику департаменту (УНІАН: департамент спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ) пану (Сергію) Горбатюку, який зараз отримав повну підтримку керівництва Генпрокуратури. Зараз він має майже вдвічі більшу кількість підлеглих, вдвічі більше можливостей, має повний карт-бланш на діяльність. Я хотів би, щоб депутати не відволікали його від серйозної роботи і він фактично цілодобово займався б виключно службовою діяльністю. Я категорично проти того, щоб депутати або інші політики відвідували слідчих в інший спосіб, крім повістки”, - зазначив Луценко.