Суд скасував постанову щодо закриття кримінального провадження проти екс-регіонала Іванющенка

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Так, у касаційному порядку оскаржено незаконну ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 11.02.2016, якою відмовлено у перегляді ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва, постановленої у кримінальному провадженні за підозрою Юрія Іванющенка.

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"Вказаною ухвалою слідчий суддя у порушення положень кримінального процесуального законодавства України зобов’язав уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження щодо Юрія Іванющенка. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.06.2016 задоволено касаційну скаргу прокурора та скасовано ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 11.02.2016 як незаконну", - сказано у повідомленні.

У ГПУ запевнили, що й надалі вживатимуть заходів щодо активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні та оскарження незаконних судових рішень.

Як повідомляли ЗМІ, 11 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення закрити провадження проти Іванющенка за підозрою у незаконному заволодінні коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом.

Як повідомляв УНІАН, Іванющенко входить до числа осіб, проти яких Європейський Союз ввів санкції. У березні 2016 року Євросоюз ще на рік продовжив санкції щодо Януковича і його соратників.

За даними ГПУ, проти Іванющенка відкрито декілька проваджень.

3 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Генпрокуратура видала постанову про розшук Іванющенка.

7 червня народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко заявив, що статус Іванющенка у базі Інтерполу змінено з «арешту з метою екстрадиції» на «встановлення місця знаходження».

Того ж дня у Генпрокуратурі запевнили, що Департаментом спеціальних розслідувань проводиться активне досудове розслідування у кримінальних провадженнях проти Іванющенка щодо розкрадання у 2012-2014 роках коштів, отриманих за Кіотським протоколом.

Як зазначили у відомстві, слідчими Генпрокуратури встановлено, що частину грошей, отриманих Україною за Кіотським протоколом, було витрачено через приватні структури в різних регіонах України, зокрема, у Житомирській, Київській, Івано-Франківській та інших областях.