Луценко підпише угоду про співробітництво з Європейською організацією з питань юстиції

Відповідне розпорядження від 13 червня розміщено на сайті глави держави.

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«Уповноважити генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича на підписання Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції», - йдеться в документі.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а Порошенко одразу ж підписав відповідний указ.

Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора року.