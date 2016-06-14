Луценко підпише угоду про співробітництво з Європейською організацією з питань юстиції

00:03, 14 червня 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко уповноважив генерального прокурора Юрія Луценка підписати Угоду про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції.

фото УНИАН

Відповідне розпорядження від 13 червня розміщено на сайті глави держави.

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«Уповноважити генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича на підписання Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції», - йдеться в документі.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а Порошенко одразу ж підписав відповідний указ.

Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора року.

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