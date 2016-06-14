Адвокат пояснив, чому Путін звільнив Солошенка та Афанасьєва
Російський адвокат Микола Полозов вважає, що президент Росії Володимир Путін, помилувавши українських політв'язнів Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва, прийняв відповідне рішення не через гуманність.
Про це адвокат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Треба розуміти, що Путін звільнив важкохворих Солошенка і Афанасьєва не з міркувань гуманності, а що б вони випадково не померли в російській в'язниці, з усіма політичними витратами в цьому випадку", - написав Полозов.
Читайте такожЛітак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту "Бориспіль", їх одразу повезли до лікарні
"Путін і міркування гуманності - речі несумісні у принципі", - зазначив адвокат.
Як повідомляв УНІАН, Путін сьогодні підписав укази про помилування незаконно засуджених в РФ Афанасьєва і Солошенка.
Літак Міністерства оборони України із звільненими українськими політв'язнями Юрієм Солошенком і Геннадієм Афанасьєвим на борту приземлився в аеропорту «Бориспіль», після чого обох українців у супроводі кортежу повезли до лікарні.
За повідомленням радіостанції «Эхо Москвы», Солошенка і Афанасьєва обміняли на двох журналістів з Одеси - Олену Гліщинську і Віталія Діденка, затриманих торік за підозрою у сепаратизмі. Їх літаком доставили до РФ.