Адвокат пояснив, чому Путін звільнив Солошенка та Афанасьєва

Про це адвокат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Треба розуміти, що Путін звільнив важкохворих Солошенка і Афанасьєва не з міркувань гуманності, а що б вони випадково не померли в російській в'язниці, з усіма політичними витратами в цьому випадку", - написав Полозов.

Читайте такожЛітак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту "Бориспіль", їх одразу повезли до лікарні

"Путін і міркування гуманності - речі несумісні у принципі", - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Путін сьогодні підписав укази про помилування незаконно засуджених в РФ Афанасьєва і Солошенка.

Літак Міністерства оборони України із звільненими українськими політв'язнями Юрієм Солошенком і Геннадієм Афанасьєвим на борту приземлився в аеропорту «Бориспіль», після чого обох українців у супроводі кортежу повезли до лікарні.

За повідомленням радіостанції «Эхо Москвы», Солошенка і Афанасьєва обміняли на двох журналістів з Одеси - Олену Гліщинську і Віталія Діденка, затриманих торік за підозрою у сепаратизмі. Їх літаком доставили до РФ.