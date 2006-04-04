Гриценко хоче бути міністром у новому уряді

“Я готовий працювати у новому Уряді”. Про це зазначив в сьогоднішньому інтерв’ю газеті “Комсомольская правда” в Украине” Міністр оборони України Анатолій Гриценко.

Це моя сфера. Я люблю армію і у військовому середовищі почуваюся комфортно. Все відносно, але, на мій погляд, в армії менше брехні і підлості, більше чесності і готовності на вчинок. Я знаю, що потрібно робити на посту міністра оборони, і, головне - мої ініціативи знаходять підтримку у військовому відомстві, Генеральному штабі, у військах. Чи працюватиму в новому уряді? Це інше питання. Якщо довірять – буду, - зазначив Анатолій Гриценко.

Прес-служба Міністерства оборони України