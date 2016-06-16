Порошенко закликав сенат Нідерландів посприяти ратифікації Асоціації України та ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час зустрічі Порошенка з головою Сенату парламенту Королівства Нідерланди Анкі Брукерс-Кноль, яка здійснює перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит в Україну.

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Президент закликав голландських парламентаріїв до ефективних рішень для завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. Він висловив впевненість, що результати квітневого референдуму в Нідерландах не стануть непереборною обставиною на цьому шляху.

Президент України також висловив сподівання на якнайшвидше завершення процесу ухвалення Європейським Союзом рішення щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян.

«Україна виконала всі узгоджені критерії», - зазначив Порошенко, наголосивши, що «це підтверджує і сама європейська сторона».

Глава держави також проінформував про кроки, які здійснює Україна у боротьбі з корупцією, реформуванні прокуратури та впровадженню судової реформи.

Співрозмовники обговорили також ситуацію на Донбасі. Порошенко підкреслив, що розраховує на подальшу солідарність і єдність Європейського Союзу у питанні підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та продовження санкцій ЄС щодо Росії.

Президент також наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на агресора з метою пришвидшення звільнення українських заручників на тимчасово окупованих територіях та політичних в’язнів, які знаходяться в Росії.

Президент України та голова Сенату парламенту Нідерландів приділили увагу питанню розслідування катастрофи літака рейсу МН-17, збитого російськими бойовиками у липні 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61% учасників референдуму, за – понад 38%.

14 квітня прем`єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо Угоди про асоціацію між Україною та Єврсоюзом буде не раніше кінця червня.