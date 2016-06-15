Меркель прив'язала безвізовий режим для України та Грузії до механізму його призупинення - Reuters

Перед цим необхідно запровадити механізм призупинення його дії. Про це у середу, 15 червня, заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі в Берліні, повідомляє dw, цитуючи агенцію Reuters.

"Для мене також грає роль те, що угоди про асоціацію з ЄС були підписані Грузією та Україною одночасно, - цитує Меркель. - Наразі обидві країни доклали чимало зусиль, щоб відповідати критеріям (візової лібералізації – УНІАН). Тому, за словами канцлера, важко буде пояснити одній з країн, якщо інша отримає "безвіз" раніше.

Водночас, на її думку, для скасування віз для громадян України та Грузії спочатку Європейський парламент має ухвалити механізм призупинення його дії. "Ключовим моментом зараз є питання механізму призупинення дії", - наголосила Меркель та натякнула, що крайній термін для реалізації цих планів ще є відкритим.

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Нагадаємо, раніше у німецьких урядових колах наголошували, що через значну кількість квартирних крадіжок, які вчиняє організована злочинність з Грузії, існують побоювання погіршення криміногенної ситуації після скасування віз для цієї країни.

А в Італії і Франції наголошували, що питання надання безвізового режиму Україні, Грузії та Косову повинно прийматись після схвалення нових правил, які полегшують скасування такого режиму для країни, у випадку порушень нею умов. Очікується, що Європарламент офіційно підтримає ці зміни у вересні 2016 року.