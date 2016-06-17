Путін попередив: можливе подальше посилення геополітичної напруженості у світі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході Петербурзького економічного форуму.

«З економічною невизначеністю, вичерпанням колишніх джерел зростання певною мірою пов'язана й нинішня геополітична напруженість. Є ризик, що вона може посилитися, навіть штучно провокуватися. В наших спільних інтересах знайти творчий, конструктивний вихід з цієї ситуації», - сказав Путін.

«Провідні країни світу шукають джерела зростання, і шукають у використанні, у капіталізації колосального технологічного потенціалу, який вже є і продовжує формуватися насамперед у цифрових і промислових технологіях, робототехніці, енергетиці, біотехнологіях та медицині, інших сферах. Відкриття в цих сферах здатні привести до справжньої технологічної революції, до вибухового зростання продуктивності праці. Це вже відбувається і неминуче станеться: неминуче відбудеться реструктуризація цілих галузей, знеціняться багато виробництв і активів, зміниться попит на професії та компетенції, загостриться конкуренція як на традиційних ринках, так і на ринках, що формуються», - додав він.

Читайте такожУ Росії заявили, що першими не порушуватимуть питання про скасування західних санкцій

На думку Путіна, вже зараз видно спроби закріпити за собою або навіть монополізувати вигоду від технологій нового покоління. Звідси і створення замкнутих регуляторних просторів з бар'єрами для перетікання проривних технологій в інші регіони світу з достатньо жорстким контролем над коопераційними ланцюжками для максимального здобуття технологічної ренти».

«Ми дискутували з колегами, дехто каже, що це можливо. Я думаю, що ні. На якийсь час можна стримати поширення тих чи інших технологій, але в сучасному світі втримати це в замкнутому просторі, навіть досить великому географічно, неможливо. Це може призвести до того, ці спроби, що й сфера фундаментальної науки, відкрита сьогодні для обміну знаннями та інформацією для спільних проектів, також може закритися, і тут теж зростуть розділові бар'єри», - сказав він.

Путін зазначив, що масштаб технологічних, економічних завдань і ситуація, яка об'єктивно формується сьогодні, – все це має такий масштаб і такий характер, що розвиватися ефективно можна тільки разом, вибудовуючи коопераційні зв'язки.

Раніше голова Центру стратегічних розробок (ЦСР) Олексій Кудрін на засіданні президії економічної ради умовляв президента РФ Володимира Путіна знизити геополітичну напруженість для скорочення технологічного відставання.