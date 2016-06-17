В АП назвали "червоні лінії" виборчого процесу на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Вибори на окупованих територіях ніколи не відбуваються, тому вибори мають відбуватися відповідно до українського законодавства та базових принципів БДІПЛ ОБСЄ, це по-перше. По-друге – питання, пов’язані із розробкою виборчого законодавства, – це питання компетенції нашої Верховної Ради», - заявив він.

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«Що стосується нас як радників (глав держав «нормандської четвірки» - УНІАН), то ми, відповідно до Мінська, обговорювали модальності такого виборчого процесу, тобто ми обговорювали ті «червоні лінії», якім мають бути обов’язково дотримані, які для нас, для України є принципово важливими», - сказав Єлісєєв і додав: «Дуже добре і прикметно, що абсолютно чітко нашу позицію було підтримано з боку наших партнерів».

За його словам, «червоні лінії» – це питання, пов’язані із виведенням військ, забезпеченням безпеки виборів за участі політичних партій, забезпеченням прав внутрішньо переміщених осіб брати участь у виборах. «Ми ці модальності обговорювали, і ми будемо далі рухати цей процес», - наголосив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 15 червня відбулись консультації зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки".