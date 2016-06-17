В АП назвали "червоні лінії" виборчого процесу на Донбасі
Заступник глави АП Костянтин Єлісєєв озвучив модальності виборчого процесу на Донбасі, які пов’язані із виведенням військ, забезпеченням безпеки виборів із участю українських політичних партій, забезпеченням прав внутрішньо переміщених осіб брати участь у цих виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.
«Вибори на окупованих територіях ніколи не відбуваються, тому вибори мають відбуватися відповідно до українського законодавства та базових принципів БДІПЛ ОБСЄ, це по-перше. По-друге – питання, пов’язані із розробкою виборчого законодавства, – це питання компетенції нашої Верховної Ради», - заявив він.
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«Що стосується нас як радників (глав держав «нормандської четвірки» - УНІАН), то ми, відповідно до Мінська, обговорювали модальності такого виборчого процесу, тобто ми обговорювали ті «червоні лінії», якім мають бути обов’язково дотримані, які для нас, для України є принципово важливими», - сказав Єлісєєв і додав: «Дуже добре і прикметно, що абсолютно чітко нашу позицію було підтримано з боку наших партнерів».
За його словам, «червоні лінії» – це питання, пов’язані із виведенням військ, забезпеченням безпеки виборів за участі політичних партій, забезпеченням прав внутрішньо переміщених осіб брати участь у виборах. «Ми ці модальності обговорювали, і ми будемо далі рухати цей процес», - наголосив Єлісєєв.
Як повідомляв УНІАН, у Мінську 15 червня відбулись консультації зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки".