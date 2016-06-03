Законопроекту про вибори на окупованих територіях в Раді зараз немає - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав спікер парламенту Андрій Парубій під час зустрічі з послами держав - членів Євросоюзу та G7.

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"У Мінській групі, наскільки мені відомо, ці ідеї напрацьовуються. Але в парламенті такого законопроекту ще немає", - сказав спікер.

За його словами, значною мірою це зумовлено тим, що як і у суспільстві, так і серед багатьох депутатів є дуже критична думку з приводу того, що Росія не лише не виконує перший пункт мінських угод, але й навпаки активізує бойові дії на сході України.

"Багато колег-депутатів переконані, що Путін свідомо демонстративно зневажає мінські угоди та їхнє виконання. І в тих умовах переходити до дискусії щодо 8, 9, 10 пункту мінських угод - це складно, поки ми не виконали перший пункт", - наголосив голова ВР.

Крім того, він підкреслив, що для проведення виборів необхідно вирішити питання безпеки громадян, свободи слова, свободи зібрань.

"Поки ці передумови не будуть виконані, дуже важко говорити про те, що можуть відбутися вибори у розумінні демократичних стандартів і цінностей. Просто призначити дату виборів, коли бойовики і російські окупаційні війська заповнять бюлетені на дільницях і відішлють, скажуть: вибори відбулися, - це буде велика зневага до наших громадян, які сьогодні як заручники перебувають на цій території", - наголосив Парубій.