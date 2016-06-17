В ООН вже готуються відповісти на лист-протест України після скандальної заяви Пан Гі Муна

Як повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, формальна відповідь на протест Києва вже готується, передає Deutsche Welle.

Дюжаррік зазначив, що листи в ООН від країн-членів "не є рідкістю".

Водночас він не став докладніше коментувати дипломатичний скандал, що зчинився через висловлення генсека ООН в Росії та різку реакцію постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

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Нагадаємо, раніше Україна направила в ООН лист протесту через висловлювання генерального секретаря організації Пан Гі Муна про роль Росії у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив обурення заявами генсекретаря ООН, що Росія має «відіграти критично важливу роль» у тому, щоб покласти край конфлікту на Донбасі. Єльченко додав, що Україна направляє офіційного листа протесту до Генеральної асамблеї ООН із проханням пояснити ці слова і виправити їх.

Після цього Організація Об’єднаних Націй видалила фразу про роль Росії у врегулюванні конфлікту в Україні з тексту промови генерального секретаря організації Пан Ґі Муна на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії.