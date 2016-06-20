Порошенко звільнив посла у Туреччині, причини не вказані

14:27, 20 червня 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив Сергія Корсунського з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці.

president.gov.ua

Як повідомили сьогодні УНІАН прес-службі глави держави, відповідний указ президент підписав 18 червня.

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Водночас причини звільнення посла у відповідному указі не вказані.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко призначив послів України в Малайзії, Норвегії, Шрі-Ланці, Брунеї і Танзанії.

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