Порошенко звільнив посла у Туреччині, причини не вказані

Президент Петро Порошенко звільнив Сергія Корсунського з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці.

Як повідомили сьогодні УНІАН прес-службі глави держави, відповідний указ президент підписав 18 червня. Читайте такожПорошенко призначив посла у Непалі Водночас причини звільнення посла у відповідному указі не вказані. Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко призначив послів України в Малайзії, Норвегії, Шрі-Ланці, Брунеї і Танзанії.

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