Порошенко звільнив посла у Туреччині, причини не вказані
14:27, 20 червня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив Сергія Корсунського з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці.
Порошенко звільнив посла у Туреччині / president.gov.ua
Як повідомили сьогодні УНІАН прес-службі глави держави, відповідний указ президент підписав 18 червня.
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Водночас причини звільнення посла у відповідному указі не вказані.
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко призначив послів України в Малайзії, Норвегії, Шрі-Ланці, Брунеї і Танзанії.
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