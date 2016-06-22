Нуланд знову зустрінеться з помічником Путіна - ЗМІ

Про це заявив джерело в Москві, передає ТАСС.

"Помічник президента Росії Владислав Сурков проведе 23 червня у Москві зустріч з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд", - сказав співрозмовник агентства.

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Раніше УНІАН повідомляв, що помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд у середу прибуває з візитом до Києва, після чого вирушить на переговори в Москву.

Нагадаємо, в травні за результатами зустрічі з помічником Путіна Сурковим Нуланд заявила, що США не визнають підсумки виборів на Донбасі, якщо вони пройдуть поза Мінськими угодами.