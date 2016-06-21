Помічник держсекретаря США приїде до Києва і Москви обговорити ситуацію на Донбасі
21:57, 21 червня 2016Політика
510 0
Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд у середу прибуває з візитом до Києва, після чого вирушить на переговори в Москву.
Нуланд приїде до Києва обговорити ситуацію на Донбасі / Фото УНІАН
Як йдеться у повідомленні держдепартаменту США, в Києві Нуланд обговорить з владою України ситуацію на сході країни, реалізацію Мінських угод, а також двосторонні відносини, повідомляє ВВС.
Читайте такожЗМІ: Нуланд привезла до Москви нові пропозиції щодо доступу ОБСЄ на Донбасі
У Москві помічник держсекретаря буде також обговорювати ситуацію на Донбасі.
У повідомленні американського відомства не уточнюється, з ким у Нуланд заплановані переговори.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter