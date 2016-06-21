Помічник держсекретаря США приїде до Києва і Москви обговорити ситуацію на Донбасі

Як йдеться у повідомленні держдепартаменту США, в Києві Нуланд обговорить з владою України ситуацію на сході країни, реалізацію Мінських угод, а також двосторонні відносини, повідомляє ВВС.

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У Москві помічник держсекретаря буде також обговорювати ситуацію на Донбасі.

У повідомленні американського відомства не уточнюється, з ким у Нуланд заплановані переговори.