Помічник держсекретаря США приїде до Києва і Москви обговорити ситуацію на Донбасі

21:57, 21 червня 2016
Політика
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Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд у середу прибуває з візитом до Києва, після чого вирушить на переговори в Москву.

Фото УНИАН

Як йдеться у повідомленні держдепартаменту США, в Києві Нуланд обговорить з владою України ситуацію на сході країни, реалізацію Мінських угод, а також двосторонні відносини, повідомляє ВВС.

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У Москві помічник держсекретаря буде також обговорювати ситуацію на Донбасі.

У повідомленні американського відомства не уточнюється, з ким у Нуланд заплановані переговори.

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