Україна повинна пройти точку неповернення, в іншому випадку державу порвуть - Грицак

Про це в інтерв'ю Лига.net розповів голова Служби безпеки України Василь Грицак, стверджуючи, що всі відомство "тягнуть вгору" не більше 20-30% від особового складу.

"Ми повинні пройти точку неповернення. Пройдемо - стане легше, дійдемо до вершини. Ми до неї підходимо. На вершині буде український прапор і буде нормальна держава. Ми це повинні зробити. В іншому випадку - зануримося в самий низ з цієї гори, з усім тим позитивним, що встигли зробити. І тоді втратимо державу. Держави не буде - державу порвуть", - сказав він.

За словами Грицака, СБУ "не може дозволити, щоб ми впали".

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"Треба йти до мети. Я вірю в прогресивну частину СБУ - воля цих людей набагато сильніше аморфності інших. Я аналізую навіть те, коли хто на роботу приходить, хто дійсно горить справою Служби, а хто просто приходить сюди відбути номер... Я роблю ставку на потенціал здорової частини СБУ. Ми йдемо вперед, пояснюючи, що залишилися 70% - ви або з нами, або вам тут не місце", - пояснив глава відомства.

В кінцевому підсумку Служба стане компактнішою і ефективнішою, упевнений Грицак, і в цьому їй допоможуть паралельні структури, яким відомство має намір передати частину повноважень - НАБУ, НАПК, "САП".