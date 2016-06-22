Голова МінТОТ закликає не називати зрадниками кримчан з російським паспортом

Про це він сказав у інтерв'ю газеті "Голос України".

"У Криму в чистому вигляді окупація. Якщо тут (на Донбасі) Росія свою присутність заперечує, то по Криму — ні", - підкреслив Черниш.

Він зазначив, що в Криму треба зберігати для людей змогу інтегруватися до українського простору.

"Ми усвідомлюємо, що багато хто у Криму, щоб вижити, змушений отримувати російський паспорт. Тут дехто закликає визнати їх зрадниками. Категорично не погоджуюся з такою позицією. Щоб вижити, щоб отримувати пенсію, яку ми не можемо платити, бо на тій території немає органів влади України, людина іде за російським паспортом", - пояснив міністр.

За словами чиновника, до відомства написав 75-річний мешканець Криму.

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"Каже: "Мене називають зрадником, але я не маю за що жити, хочу отримувати пенсію". Звичайно, треба виходити з того, що є фактичні обставини, з якими ми не погоджуємося і з якими будемо боротися. Але життя людей, які хочуть залишатися з Україною, не можна наражати на небезпеку. Зробити так, щоб усі 300 тисяч кримських татар виїхали? То цього й домагається окупант", - сказав він.

Черниш підкреслив, що для того, щоб жити, кримчанам потрібно водити дітей до російських шкіл, користуватися російськими лікарнями тощо.

За його словами, "треба дати чесну відповідь, як виходити з цієї ситуації, навіть бюрократичної".

"Багато політиків уникають цього питання. Потрібно мати мужність, розум... І грати в шахи, а не з рогатки стріляти чи намагатися чапаєвським наскоком робити складні речі", - зазначив голова МінАТО.