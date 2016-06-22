У "Народному фронті" закликають українські спецслужби вжити заходів до російських провокаторів із США

Про це заявив представник фракції "Народний фронт", голова підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо переміщених осіб Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський, коментуючи інформацію про приїзд до Криму групи громадян США на чолі з президентом так званого "Центру громадянських ініціатив" Шерон Теннісон.

"Кремль продовжує малювати пропагандистську картинку для власного і західного обивателя, намагаючись довести, що у США багато симпатиків Росії, які "розуміють" анексію Криму і збройну агресію проти України", - сказав він.

Логвинський зазначив, що під прикриттям тез про "народну дипломатію" до Криму приїхала ціла група представників "громадськості", які насправді фінансувалися Кремлем ще з часів Радянського Союзу.

"Керівник групи Шерон Теннісон з подачі КДБ влаштовує подібні вояжі ще з 1983 року, розповідаючи про чудове життя у СРСР і Росії. Останніми роками ця пані явно на платній основі доводить "миролюбність" та "конструктивність" Путіна", - сказав народний депутат.

Він наголосив, що приїзд на територію окупованого Російською Федерацією Криму представників так званої "американської громадськості" - це порушення правил перетину кордону України, "чергова провокація Кремля й плювок в бік не лише України, а й наших західних союзників, які продовжують санкції проти Росії".

"У зв’язку з цим "Народний фронт" звертається до СБУ, МЗС, до європейських і американських державних органів з тим, щоб вони вжили заходів до цих псевдоправозахисників. Щонайменше, з українського боку Теннісон та її спільникам треба заборонити в’їзд на територію України", - підкреслив Георгій Логвинський.