Нуланд все ж зустрілася з Порошенком вчора в Києві – посольство США

Як повідомляє сайт посольства США в Україні, вони обговорили програму реформ та виконання Мінських угод на підтримку "нормандського формату".

Також Нуланд зустрілася з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, заступником глави Адміністрації президента з питань зовнішньої політики Костянтином Єлісєєвим та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

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"В ході консультацій, які були детальними і конструктивними, співрозмовники ретельно зосередилися на вимогах безпеки в Мінських домовленостях напередодні візиту американської делегації до Москви 23 червня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підкреслюється, що американська сторона привітала тверду прихильність української влади до повного виконання Мінських домовленостей і наголосила, що санкції проти РФ мають залишатися для досягнення цієї мети.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня у прес-службі АПУ заявили, що "у графіку президента України Порошенка зустріч з помічником держсекретаря США Нуланд не запланована".