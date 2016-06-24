ЄС може відтермінувати певні рішення щодо України через Brexit - Клімпуш-Цинцадзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду журналістам заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

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"Насамперед, думаю, важливо розуміти, що це (результати референдуму - УНІАН) вплине на Європейський Союз. І вважаю, що ЄС абсолютно повинен мобілізуватися внутрішньо для того, щоб зробити висновки з усіх цих тенденцій євроскептицізму, популізму, які ми бачимо і які, на жаль, в такий спосіб проявилися в результатах референдуму в Великій Британії", - сказала вона.

Віце-прем'єр зазначила, що Україна з повагою ставиться до рішення громадян Великої Британії, однак шкодує, що так відбувається.

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"Через те, що, з моєї точки зору, це ослабить безумовно, Європейський Союз як такий. Це означає, що ще додатково Європейський Союз буде змушений зосередитися більше на свої внутрішніх проблемах, щоб вийти із цих проблем сильнішим. Але що стосується України, то я хіба що розумію, що якісь процеси можуть трохи повільніше відбуватися стосовно нашої співпраці, аніж вони би відбувалися, якби цього Brexit не відбулося, якби би референдум мав би інші наслідки", - сказала вона.

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Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, які рішення стосовно України вона саме має на увазі і чи стосується це надання безвізового режиму, Клімпуш-Цинцадзе зазначила: "Ну це можливо, наприклад. Я не знаю, як тепер Європейський парламент буде працювати, які дискусії будуть відбуватися в Європейському парламенті. Може відтермінувати прийняття рішення (щодо надання безвізового режиму), але я не думаю, що ми говоримо про відтермінування, про якусь дуже добре перспективу відтермінування... Я вважаю, що до кінця цього року ми сто відсотків мусимо отримати".

Як відомо, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.