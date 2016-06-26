Парубій не бачить перспективи внесення до ВР і прийняття закону про вибори на Донбасі

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на даний час не бачить перспективи внесення до парламенту й ухвалення закону про вибори на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу перед початком Форуму місцевого розвитку у Трускавці, відповідаючи на питання щодо можливості розгляду парламентом закону про вибори на Донбасі.

Спікер зазначив, що "сьогодні у Верховній Раді України немає закону про вибори".

"Він не зареєстрований жодним із суб'єктів законодавчої ініціативи", - додав він.

Теоретично, зауважив Парубій, таке питання може з'явитися на порядку денному сесії.

"Особливо, якщо воно буде внесено президентом, який має право вносити законопроекти для невідкладного вивчення. Звичайно, воно може з'явитися і у Верховній Раді, і у порядку денному сесії", - сказав він.

Водночас голова ВР зауважив: "На сьогодні я не бачу перспектив для того, щоб цей законопроект з'явився в Раді, і так само я не бачу перспектив для його позитивного розгляду у Верховній Раді України. В період, коли йде загострення ситуації на сході, коли фактично кожної доби все активніше російські окупанти атакують українські позиції, я думаю, що це питання не буде сприйняте більшістю депутатів Верховної Ради України".