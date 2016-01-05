Польща відреагувала на критику Брюсселя через новий закон про ЗМІ

Польське Міністерство закордонних справ викликає посла ЄС в Польщі.

Про це заявив голова МЗС Вітольд Ващиковський, повідомляє «Радіо Польща».

За його словами, Польща буде чекати пояснень щодо висловлювань європейських політиків про ситуацію в країні.

Раніше заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс направив Польщі застереження у зв'язку з поправками до закону про теле - і радіомовлення, прийнятими польськими Сеймом і Сенатом, а єврокомісар з цифрової економіки та суспільства Гюнтер Еттінгер заявив, що Польщу необхідно поставити під спостереження.

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Розмова МЗС Польщі з представником ЄС також торкнеться запланованої на 13 січня колегії єврокомісарів, на якій на порядок денний буде винесено питання останніх змін у польському законодавстві (мова йде про поправки до закону про теле - і радіомовлення та про кризу навколо Конституційного суду).

На даний момент невідомо, коли і в якому форматі пройде зустріч польського МЗС і представника ЄС у Польщі.

Нагадаємо, 30 грудня Сейм Польщі прийняв зміни до закону про теле - і радіомовлення.

Поправки передбачають, зокрема, передчасне закінчення строку повноважень членів правління і наглядової ради Польського громадського телебачення (TVP) та Польського радіо (Polskie Radio).

Також, згідно зі змінами до закону, членів правління і наглядової ради буде затверджувати міністр казначейства.

Таким чином, закон скасовує можливість проведення конкурсів на ці посади, а також строк повноважень членів правління і наглядової ради.

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З критикою на адресу проекту закону виступили ОБСЄ, Європейський мовний союз та Асоціація європейських журналістів.