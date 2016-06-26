Саміт ЄС, окрім Brexit, обговорить і результати референдуму в Нідерландах щодо України

Про це у неділю в Брюсселі напередодні саміту повідомив європейський високопосадовець, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

За його словами, у вівторок 27 лідерів країн-членів ЄС за вечерею з прем’єр-міністром Великобританії Девідом Кемеруном проведуть дискусію щодо ситуації, пов’язаної з виходом Великобританії з ЄС. «Ми очікуємо, що він розповість про результати та про ситуацію, яка склалася. Це також дозволить обмінятися думками щодо наступних кроків. На цьому етапі ми не очікуємо, що він запустить статтю 50 (стаття, якою встановлений порядок виходу з ЄС)», - деталізував високопосадовець.

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У цей же день прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте хоче обговорити з лідерами наслідки референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною, який пройшов у цій країні у березні. «Саміт буде тим місцем, де розпочнеться процес вирішення занепокоєнь, які були висловлені під час референдуму», - наголосив європейський високопосадовець.

Також на порядку денному такі питання, як міграція та внутрішній ринок. Крім того, у вівторок відбудеться зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, де сторони проговорять майбутню Угоду між ЄС та альянсом, яка буде формалізована на саміті НАТО у Варшаві. Також Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні зробить коротку презентацію зовнішньополітичної стратегії.

Європейський високопосадовець також повідомив, що у середу відбудеться неформальна зустріч 27 лідерів. «Це буде перше засідання без Великобританії, де лідери обговорять так званий процес розлучення та майбутнє 27 членів ЄС», - зазначив високопосадовець.