У Нідерландах заявили, що можуть не підписати Угоду про асоціацію Україна-ЄС

Про це він повідомив у ході зустрічі з парламентарями з країн ЄС, передає NOS.

"Референдум завершився з жахливим результатом", - сказав Рютте.

Рютте підтвердив, що все ще можливо, що Нідерланди не підпишуть договір, якщо після переговорів між ЄС і голландськими політичними партіями не буде досягнуто згоди.

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Але водночас Рютте висловив сподівання, що ситуація не зайде так далеко. У бесіді з парламентаріями він також підтвердив свою позицію щодо референдумів.

"Я категорично проти референдумів. І я повністю, повністю проти референдумів з багатостороннім угодам. Тому що це не має ніякого сенсу", - наголосив прем'єр Нідерландів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нідерланди хочуть обговорити на майбутньому саміті Євросоюзу, який відбудеться 28-29 червня, можливі шляхи вирішення ситуації, яка склалася довкола Угоди про асоціацію Україна-ЄС після негативного голосування на референдумі в цій країні.