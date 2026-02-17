Добровольці віком 60+ зможуть укласти однорічний контракт: роз’яснення Міноборони

Військовий, який підписав контракт, гарантовано буде служити не менше шести місяців на обраній посаді.

Громадяни України віком понад 60 років добровільно можуть укласти однорічний контракт для служби у Збройних силах України. Як повідомляє Міністерство оборони України, такі нововведення запроваджено указом президента України Володимира Зеленського №108/2026. Зокрема, документ вносить зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

"Добровольці віком від 60 років під час дії воєнного стану можуть укласти контракт на проходження військової служби. Термін такого контракту – 1 рік", - наголошується у повідомленні.

Як роз’яснили в Міноборони, це виключно добровільна ініціатива та виключно для тих, хто визнаний військово-лікарською комісією придатними до військової служби за станом здоров’я.

Відео дня

"Мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається", - підкреслюється у повідомленні.

Що необхідно для прийняття на службу добровольців 60+

Громадяни цієї вікової категорії мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування.

"Якщо доброволець приймається на військову службу за контрактом як офіцер, лист командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження кандидата Генеральним штабом Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Обставини, за яких можна отримати чергове звання у скорочені строки

Військовий може отримати чергове звання у скорочені строки, якщо:

служить у бойовій частині, яка бере участь у воєнних діях (перелік таких частин визначає Генеральний штаб Збройних Сил України);

служить у військовій частині, яка не належить до бойового складу, і не менше трьох місяців виконував або виконує бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій;

під час дії воєнного стану виконував бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій, та був визнаний військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я або придатними до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни і в подальшому переведений до інших військових частин, або повернутий із відрядження до своїхвійськової частини.

Коли присвоюють чергове військове звання

Зокрема, це може відбутися а наступних випадках:

через 1 рік – для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан);

через 2 роки – для вищого сержантського (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант), а також старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Також зазначається, що для не бойових частин застосовуються довші строки вислуги років у званні.

Гарантована служба на обраній посаді за контрактом

"Військовий, який підписав контракт, гарантовано буде проходити службу не менше шести місяців на обраній посаді", - сказано у повідомленні.

Крім того, призначення на інші посади, зокрема до інших військових частин, можливе тільки за власним бажанням військового або через шість місяців після заміщення такої посади.

Контракт для чоловіків 60+

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Зеленський підписав указ про можливість чоловіків 60+ служити у війську.

Водночас, громадяни у віці понад 60 років не підлягають примусовій мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: