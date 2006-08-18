Росіяни вважають Юлію Тимошенко своєю успішною блондинкою

Російська газета "Комсомольськая правда" вирішила взяти приклад з британської жовтої газети "The Sun" і розмістила на своєму сайтіопитування, сформулювавши його таким чином :

The Sun опублікувала список найрозумніших блондинок в світі. Хто з наших успішних блондинок найрозумніша? - Марія Шарапова - Ксенія Собчак - Анастасія Волочкова - Юлія Тимошенко - Дана Борисова - Марія Шукшина - блондинка не може бути розумною, бо їй і не треба

"Їхня" Юлія Тимошенко - поки на другому місці після Марії Шукшиної...