Росіяни вважають Юлію Тимошенко своєю успішною блондинкою
16:04, 18 серпня 2006Політика
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Опитування читачів електронної версії "Комсомольской правды"
Російська газета "Комсомольськая правда" вирішила взяти приклад з британської жовтої газети "The Sun" і розмістила на своєму сайтіопитування, сформулювавши його таким чином :
The Sun опублікувала список найрозумніших блондинок в світі. Хто з наших успішних блондинок найрозумніша? - Марія Шарапова - Ксенія Собчак - Анастасія Волочкова - Юлія Тимошенко - Дана Борисова - Марія Шукшина - блондинка не може бути розумною, бо їй і не треба
- Марія Шарапова
- Ксенія Собчак
- Анастасія Волочкова
- Юлія Тимошенко
- Дана Борисова
- Марія Шукшина
- блондинка не може бути розумною, бо їй і не треба
"Їхня" Юлія Тимошенко - поки на другому місці після Марії Шукшиної...
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