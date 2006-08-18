Росіяни вважають Юлію Тимошенко своєю успішною блондинкою

16:04, 18 серпня 2006
Політика
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Опитування читачів електронної версії "Комсомольской правды"

Російська газета "Комсомольськая правда"   вирішила взяти приклад з британської жовтої газети "The Sun" і розмістила на своєму сайтіопитування, сформулювавши його таким чином : 

The Sun опублікувала список найрозумніших блондинок в світі.   Хто з наших успішних блондинок найрозумніша?

  - Марія Шарапова

  - Ксенія Собчак

  - Анастасія Волочкова

  - Юлія Тимошенко

  - Дана Борисова

  - Марія Шукшина

  - блондинка не може бути розумною, бо їй і не треба

"Їхня" Юлія Тимошенко -  поки на другому місці після Марії Шукшиної...

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