Турчинов: історію і Конституцію держави має право писати тільки український народ

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов у своєму вітанні до Дня Конституції, повідомляє прес-служба РНБО.

Читайте такожВ Україні відзначають 20-річчя чинної Конституції«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава - про це йдеться у статті 1 Конституції», - нагадав він.

За його словами, «спроби Януковича, узурпувавши владу, деформувати під себе Основний закон призвели до падіння його режиму».

«Розв’язавши проти нас війну, Російська Федерація намагається не тільки прорвати нашу оборону на сході, але і завдати удару Конституції України. Вони бажають вирвати з української Конституції такі базові поняття, як «свобода», «демократія», «незалежність» та «унітарність». Але їм не вдасться позбавити нас свободи. А об нашу Конституцію, як і об нашу оборону, вони зламають собі зуби», - підкреслив Турчинов.

«Історію та Конституцію нашої держави має право писати тільки Український народ. Україна була, є і буде суверенною демократичною унітарною державою. І будь-які зміни до Основного закону повинні лише посилювати демократичність та незалежність нашої країни», - додав секретар РНБО.