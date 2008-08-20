Справу про «змову Тимошенко» особисто контролює Балога

Справу про нібито змову прем`єр-міністра Юлії Тимошенко з керівництвом Росії з приводу підтримки її кандидатури на наступних президентських виборах курирує особисто глава секретаріату президента Віктор Балога.

Про це журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів у середу заявив заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак.

На запитання, чи отримала Генпрокуратура матеріали для розслідування справи про "змову Тимошенко", які мав направити секретаріат президента, Шлапак сказав, що не знає цього, бо не займається цим питанням.

"Звертайтеся до тих, хто цим займається", - порадив заступник глави секретаріату.

"Цим займається глава секретаріату (Віктор Балога) та пан Кислинський", - уточнив він.

Як відомо, у понеділок один із заступників глави секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що в діях Тимошенко є ознаки державної зради і політичної корупції.

Зокрема, за інформацією секретаріату, "політичне керівництво Росії з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки Тимошенко на виборах президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єра та її політичної сили у конфлікті з Грузією".

Координація проекту "Вибори-2010", за словами Кислинського, покладена на створений у Москві центр на чолі із Віктором Медведчуком.

До центру також входять Сергій Клюєв, Григорій Суркіс та Олександр Задорожній. Гуманітарними проектами в Україні буде займатися Дмитро Табачник, додав заступник глави секретаріату.

Українська правда