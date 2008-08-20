Ющенко зробив свої висновки з ситуації в Грузії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна прагне в рамках колективної безпеки отримати міжнародні гарантії цілісності території та незалежності.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав сьогодні у Києві на зустрічі з сенаторами США Джо ЛІБЕРМАНОМ та Ліндсі ГРЕМОМ. Сенатори відвідують Україну на шляху до Грузії як особисті представники кандидата в Президенти США від Республіканської партії Джона МАККЕЙНА для з`ясування ситуації навколо грузинсько-російського збройного конфлікту.

У контексті грузинських подій Президент наголосив, що для України є «дуже важливою» підтримка з боку США нашої співпраці з НАТО та посилення нашого євроатлантичного партнерства. Адже конфлікт у Грузії довів - на сьогодні модель колективної безпеки є «найкращою відповіддю» на забезпечення гарантій національної безпеки та суверенітету будь-якої держави.

«Наша мета - отримати міжнародні гарантії цілісності території України, її незалежності - що можливо виключно в рамках колективної безпеки», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Найголовнішим пріоритетом України також є «формування чіткого демократичного курсу», також підкреслив Президент.

«Для нас стратегічно важливі відносини з США, Євросоюзом, Північноатлантичним блоком, Росією», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що українська сторона хоче відчувати підтримку та довіру у цих ключових напрямках.

Говорячи про позицію України стосовно Грузії, Президент наголосив: нас «надзвичайно турбує» ситуація, яка склалася навколо цієї держави. «Навколо того, що відбулося, переконаний, треба робити багато висновків», - сказав він. В.ЮЩЕНКО окремо наголосив, що Україна підтримує територіальну цілісність Грузії.

Сенатори високо оцінили озвучену Президентом позицію України щодо ситуації в Грузії. Дж.ЛІБЕРМАН зазначив зокрема, що слова В.ЮЩЕНКА «віддзеркалюють ті співпереживання та стурбованість», які поділяють він та його колеги. «Я повністю погоджуюся з вами, що криза у відносинах між Грузією та Росією поставила цей регіон, а також Європу і насправді весь світ на перехресті. І ми тут, щоб висловити свою солідарність народу України та її всенародно обраному Президенту», - зауважив Дж.ЛІБЕРМАН.