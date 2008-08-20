Російські організації Криму створили комітет підтримки ЧФ

У Криму створено Громадський комітет підтримки Чорноморського флоту РФ. Ініціаторами створення виступили організації російських співвітчизників: Російська община Криму і Російська община Севастополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Російської общини Криму, засновницькі збори комітету відбулися 19 серпня в Севастополі. «Основне завдання цього міжрегіонального об`єднання громадян витікає з його назви, для чого засновники запрошують в громадський комітет близькі по духу рухи Криму, України і Росії», - відзначають організатори.

За їх даними, про підтримку новоствореного комітету заявили Кримська республіканська організація партії «Російський блок», Кримський козачий союз і т.д.