Заставу фігуранту "газової справи" Рябошапці збільшили до 100 мільйонів гривень

Апеляційний суд розглянув скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Солом'янського районного суду Києва про арешт Рабошапки на 2 місяці з можливістю внесення застави в 1,5 млн гривень, повідомляє РБК-Україна.

"Колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу задовольнити частково... Застосувати до Рябошапки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб до 13 серпня з можливістю внесення застави у розмірі 100,594 млн грн ", – постановив суддя.

За словами адвоката Рябошапки, зараз заставу по двох справах складає понад 200 млн грн. Крім того, він додав, що захист має намір оскаржити розмір застави по другій кримінальній виробництва, де також призначено заставу в розмірі 100 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенко.

На наступний день антикорупційний прокурор Назар Холодницький особисто приніс подання в парламент.

Онищенко підозрюють у «створення злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті використовуваної газової схеми державі було завдано шкоди в розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.