Литвин вважає вибори сфальсифікованими

Підрахунок голосів під час парламентських виборів було сфальсифіковано.

Про це заявив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН перед голосуванням за постанови, які стосуються перерахунку голосів виборців, передає кореспондент УНІАН.

В.ЛИТВИН зазначив, що це відбувалося «за рахунок застосування нової технології». Він сказав, що під час президентських виборів Верховна Рада прийняла постанову і втрутилася в ситуацію з підрахунком голосів. За його словами, ніхто тоді не говорив про порушення законодавства України. В.ЛИТВИН сказав, що «ті, хто активно виступає проти проведення перерахунку голосів і активно “педалює” тему закону, очевидно, мають підстави для побоювань ». Голова ВР також підкреслив, що ці політичні сили «побоюються підрахунку голосів, бо буде встановлена істина». В.ЛИТВИН зазначив, що голосування в Україні було «вільним і демократичним» і це вже фактично визнала міжнародна спільнота. За його словами, по-іншому не могло бути, особливо після виборів, «які відбувалися, скажімо, в Білорусі».

В.ЛИТВИН підкреслив, що під час президентської кампанії саме парламент прийняв політичне рішення, а вже тоді Верховний Суд прийняв «політико-правове рішення». Підкресливши, що на сьогодні судами фактично «блокується перерахунок голосів», він навів приклад Харкова, де комісією прийнято рішення про перерахунок голосів, а судом заборонено це робити. «Світова практика дійсно не знає перерахунку голосів, але світова практика не знає української практики», - наголосив В.ЛИТВИН і додав, що сьогодні все звелося до одного - «як одним утриматись у владі, а іншим, як захопити владу».

«Ніхто не говорить про те, що ж очікує Україну», - наголосив В.ЛИТВИН.