Путін заявив, що хоче бачити в Україні "доброго сусіда", для цього Київ повинен почати прямий діалог з бойовиками

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у Москві на нараді послів і постійних представників Російської Федерації.

«Ми щиро бажаємо, аби врегулювання українського кризи було досягнуто якомога швидше, ми й далі співпрацюватимемо з учасниками і нормандського формату, і Сполученими Штатами. Хочемо бачити в Україні доброго сусіда, передбачуваного, цивілізованого партнера, який живе у мирі, насамперед, із самими собою. Але для цього в Києві повинні, нарешті, дійти розуміння неминучості прямого діалогу з Донбасом, з Донецьком і Луганськом, необхідності виконання своїх зобов'язань щодо мінського комплексу заходів, причому у всій їх сукупності», - зазначив російський лідер.

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Він вважає «неприпустимим затягування української кризи й наполегливе бажання звинуватити в цьому будь-кого, насамперед Росію».

«Це призведе до погіршення і без того нездорової ситуації на європейському континенті, посилить наслідки тієї великої помилки, зробленої свого часу, маю на увазі зараз вибір на користь розширення НАТО на Схід замість розбудови з повноцінною участю Росії архітектури рівної і неподільної безпеки від Атлантики до Тихого океану», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.