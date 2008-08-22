Росія погрожує Україні зупинкою товарного сполучення

09:30, 22 серпня 2008
Політика
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Пропонують врегулювати проблему

Російська залізниця погрожує Україні припиненням перевезення товарів, якщо та і надалі використовуватиме  російські вантажні вагони без дозволу, передає Німецька хвиляз посиланням на «Рейтер».

Як повідомило у четвер керівництво РЖД, використання вагонів зриває поставки вугілля до українських портів. Врегулювати проблему російські залізничники пропонують в такий спосіб, щоб у найближчі шість місяців завантажувати вагони на зворотному шляху до Росії.

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