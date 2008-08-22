Росія погрожує Україні зупинкою товарного сполучення

Російська залізниця погрожує Україні припиненням перевезення товарів, якщо та і надалі використовуватиме російські вантажні вагони без дозволу, передає Німецька хвиляз посиланням на «Рейтер».

Як повідомило у четвер керівництво РЖД, використання вагонів зриває поставки вугілля до українських портів. Врегулювати проблему російські залізничники пропонують в такий спосіб, щоб у найближчі шість місяців завантажувати вагони на зворотному шляху до Росії.