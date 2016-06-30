Після візиту до Москви президент ПАРЄ заговорив про необхідність збереження діалогу з Росією

Про це йдеться у його заяві за підсумками дводенного візиту до Москви, передає ЄвроПравда.

"Росія є державою-членом Ради Європи. Росія важлива, тому що без її активної участі ми не зможемо ефективно боротися з тероризмом. Ми не зможемо знайти вирішення кризи у Сирії. Ми не зможемо вирішити кризу в Україні", - сказав президент ПАРЄ.

"24 червня 2016 року Бюро Асамблеї прийняло декларацію, що підтверджує роль Асамблеї як загальноєвропейського форуму для міжпарламентського співробітництва між парламентаріями з усіх 47 держав-членів Ради Європи. Ми повинні зберегти канали зв'язку з російським парламентом і вивчити всі можливості діалогу парламентської дипломатії. Я з нетерпінням чекаю продовження наших контактів з керівництвом і членами російського парламенту", - резюмував Аграмунт.

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Повідомляється, що під час візиту він провів низку зустрічей, зокрема, зі спікером Державної Думи РФ Сергієм Наришкіним, спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко, головою Комітету з міжнародних справ Держдуми Олексієм Пушковим, а також з головою Комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтином Косачовим.

Як повідомляв УНІАН, Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи вирішило «знайти засоби, щоб тримати відкритими канали зв'язку з російським парламентом і вивчити всі можливості для діалогу».