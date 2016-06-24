Бюро ПАРЄ вирішило "вивчити можливості для діалогу" з російським парламентом

Про це, як передає власний кореспондент УНІАН, йдеться у заяві, яка була ухвалена у п’ятницю в Страсбурзі за результатами засідання бюро.

«Бюро підтвердило роль Асамблеї як всеєвропейського форуму для політичного діалогу серед демократично обраних членів парламентів з 47 держав-членів. Асамблея сприяє співробітництву між парламентарями для того, щоб досягати цілі Організації об’єднувати демократії навколо спільних цінностей і на основі спільної спадщини», - йдеться у вступній частині заяви.

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Зазначається, що той факт, що протягом двох років поспіль парламентарі від однієї з держав-членів РЄ - Російської Федерації - не брали участі в роботі асамблеї, «обмежує можливості асамблеї представляти багатий плюралізм думок з усієї Європи».

«Це також перешкоджає асамблеї сприяти формуванню об'єднавчого порядку денного для нашого континенту та Ради Європи з тим, щоб зберегти нашу спільну спадщину, цінності та правові норми. Асамблея повинна відновити довіру між парламентаріями з усіх 47 держав-членів і підтвердити свою роль як загальноєвропейського форуму для міжпарламентського співробітництва на основі взаємної поваги. Для того, щоб зробити це, вона повинна знайти засоби, щоб тримати відкритими канали зв'язку з російським парламентом і вивчити всі можливості для діалогу, запропонованого парламентською дипломатією», - вважають в Бюро ПАРЄ.

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Члени бюро переконані, що «спільні інтереси в галузі захисту прав людини, демократії та верховенства права як на національному, так і на міжнародному рівні, сильніші, ніж питання, які нас розділяють».

«Ми повинні взяти на себе наші обов'язки вирішувати відвертим, відкритим способом важкі моменти та розбіжності, які існують між нами, щоб працювати разом над їх вирішенням і продовжувати будувати Європу без розділових ліній», - наголосили вони.