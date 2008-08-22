До Севастополя з Грузії повернувся один із кораблів ЧФ РФ

Малий ракетний корабель Чорноморського флоту Росії «Мираж», що разом з іншими кораблями російського флоту був задіяний у блокаді грузинського узбережжя під час останніх подій на Кавказі, сьогодні вранці повернувся до Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, корабель увійшов у Севастопольську бухту о 8.40 (планувався початок заходу в бухту о 8.00), при цьому «Мираж» зустрічали, а потім супроводжували його рух бухтою два рейдових буксири ЧФ Росії.

Російський корабель ошвартувався на не зовсім звичному для нього місці, що неподалік якірної стоянки кораблів ВМС України (тут на причалі Курина, так само як і в Стрілецькій бухті, з 1997 року здійснюється практика спільного базування кораблів ЧФ РФ і ВМС України), а трохи далі - вглиб бухти.

На молу і біля пам’ятника Затопленим кораблям прихід корабля вітали декілька десятків активістів проросійських громадських організацій та політичних партій.

Водночас декілька активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» під час прибуття російського корабля також неподалік пам’ятника Затопленим кораблям проводять акцію протесту проти участі кораблів ЧФ РФ у російсько-грузинському конфлікті.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер цієї організації Олег ЯЦЕНКО, представники проросійських організацій, які стоять поруч, уже погрожували активістам «Студентського братства» вночі здійснити на них напад. На місце проведення акції прибули представники МВС України на чолі з полковником міліції, заступником начальника управління МВС у м. Севастополь. За словами О.ЯЦЕНКА, після прибуття міліціонерів активісти «Студентського братства» почали відчувати себе у більшій безпеці.

Очікуване сьогодні повернення інших кораблів ЧФ РФ у Севастополь не відбулося, їхній прихід уже вкотре перенесено, тепер – на 24 серпня.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, близьке до штабу ВМС України. За інформацією джерела, ЧФ РФ попередив українську сторону про нову дату перетину кордону, як того і вимагає указ Президента України від 13 серпня ц.р., за 72 години. Як планується, цієї неділі у Севастополь повернуться ракетний крейсер «Москва», сторожовий корабель «Сметливый», морські тральщики «Турбинист» і «Вице-адмирал Жуков».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ТРК ВМС України «Бриз», а та у свою чергу на інформацію джерела, за неперевіреними даними саме МРК «Мираж» ракетним пострілом знищив один із катерів ВМС Грузії. Водночас і сам «Мираж» тоді отримав деякі ушкодження внаслідок стрільби у відповідь з боку грузинської берегової артилерії.