Наслідки Brexit: британці масово звертаються за громадянством Кіпру – ЗМІ

В дипломатичні представництва Республіки Кіпр за отриманням громадянства після референдуму звертаються сотні британців, які мають кіпріотське коріння. Про це повідомила кіпрська державна телекомпанія RIK з посиланням на Департамент імміграції, передає Deutsсhe Welle.

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Голова союзу кіпріотів, що живуть у Великобританії, розповів журналістам, що про паспорти сьогодні клопочуть навіть вихідці з Кіпру, які вже в четвертому поколінні живуть в Сполученому Королівстві. Більшість з них абсолютно "англізувалися".

У середньому чиновники Департаменту імміграції отримують на день до 300 подібних заяв.

На думку експертів, ці люди у разі виходу Великобританії з Євросоюзу просто хотіли б мати паспорт країни ЄС, який дозволить їм вільно пересуватися всередині об'єднаної Європи.

Як відомо, Кіпр був британською колонією до 1960 року. Зараз у Сполученому Королівстві проживають тисячі вихідців з острова і їх нащадків. При цьому будь-який британець, який зможе довести, що його батьки або попереднє покоління прямих родичів були кіпріотами, може розраховувати на швидке отримання кіпрського громадянства. Республіка Кіпр стала членом Євросоюзу в 2004 році, а в 2008 році увійшла в зону євро.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.