Регіонали вимагають ембарго на постачання Україною зброї до Грузії

Фракція Партії регіонів звернеться до всіх фракцій Верховної Ради з проханням підтримати ембарго на постачання Україною зброї до Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку заступник голови Партії регіонів, голова Донецької обласної організації Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що «своїми постачаннями зброї Україна сприяє одній із сторін конфлікту, тим самим втягуючись у нього».

«Я думаю, що вже досить напостачались. Я думаю, що ми звернемося до всіх фракцій, готових підтримати ембарго на постачання зброї до Грузії», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.