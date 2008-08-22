Регіонали вимагають ембарго на постачання Україною зброї до Грузії
12:39, 22 серпня 2008Політика
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Щоб країну у конфлікт не втягувати...
Фракція Партії регіонів звернеться до всіх фракцій Верховної Ради з проханням підтримати ембарго на постачання Україною зброї до Грузії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку заступник голови Партії регіонів, голова Донецької обласної організації Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.
Він зазначив, що «своїми постачаннями зброї Україна сприяє одній із сторін конфлікту, тим самим втягуючись у нього».
«Я думаю, що вже досить напостачались. Я думаю, що ми звернемося до всіх фракцій, готових підтримати ембарго на постачання зброї до Грузії», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
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