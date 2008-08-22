Янукович знає, що сьогодні треба ворушити не м'язами, а мізками

З нагоди Дня незалежності України голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ побажав українському народу миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час оголошення заяви фракції Партії регіонів щодо грузино-російського конфлікту.

За його словами, це побажання є актуальним з огляду на внутрішні і зовнішні загострення навколо України.

“Я хочу побажати миру українському народу. Сьогодні не треба брязкати зброєю чи показувати м’язи. Сьогодні необхідно ворушити мізками”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що українці є розумними, виваженими і миролюбними людьми. “Я упевнений, що переможе розум”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.