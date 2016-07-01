Рішення щодо продовження санкцій проти РФ вперше опублікували російською

"1 липня 2016 року ЄС продовжив термін дії економічних санкцій, що стосуються окремих секторів російської економіки, до 31 січня 2017 року" - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС.

Відповідне повідомлення також опублікувала і зовнішньополітична служба ЄС, яка нещодавно відкрила веб-представництво російською мовою, пише Європейська правда.

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Зазначається, що російська не є офіційною мовою Європейського союзу.

За даними видання, досі Рада ЄС не публікувала російський переклад санкційних рішень, які ухвалювалися через дії РФ.

Рішення про санкції проти Сирії та інших держав також не дублюються їх мовами на сайтах ЄС, а публікуються лише офіційними мовами Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз затвердив ухвалене раніше рішення ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії, застосовані через її дії в Україні.