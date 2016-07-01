Окупанти незабаром перестануть "фінансово підтягувати" Крим - російський експерт

Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив керівник економічної програми Московського центру Карнегі Андрій Мовчан.

"До 2019 року за всіма параметрами процес підтягування регіону повинен закінчитися, він повинен сам зафункціонувати на рівні, який відповідає ВВП країни. У цьому сенсі скорочення може мати під собою логіку не фінансування бюджету, а надання можливості регіону функціонувати не як регіон лиха, а як нормальна частина країни", – зазначив Мовчан.

Читайте такожРегіональна рада італійської Лігурії проголосувала за резолюцію про "російський Крим"

Російський експерт також вказав на корупційну складову формування статті витрат на півострові.

"До 2019 року можна буде зменшувати фінансування. Треба розуміти ефективність фінансування, особливо в Криму: скільки йде повз, скільки йде не за призначенням, скільки йде в кишені. Один зі способів зменшення фінансування – жорстко пригрозити, щоб у кишені клали менше, ось вам і скорочення", – заявив керівник економічної програми Московського центру Карнегі.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що фінансування окупованого Криму хочуть скоротити більш ніж у два рази. "Більш ніж удвічі скорочується фінансування соціально-економічного розвитку Криму: зі 149,3 мільярда рублів (2,3 мільярда доларів) в 2016 році до 65,98 мільярда (1 мільярд доларів) в 2019 році", - йшлося у повідомленні.