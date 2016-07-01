В анексованому Криму чиновників покарають за зрив курортного сезону

Прес-служба підконтрольного Кремлю парламенту повідомила, що на засіданні комітету з питань санаторно-курортного комплексу і туризму обговорювався незадовільний стан кримських пляжів, передає РБК-Україна.

Константинов доручив зробити моніторинг кримських пляжів на готовність до курортного сезону і підготувати список глав місцевих адміністрацій, причетних до його зриву.

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"Голова парламенту Криму надав місцевим чиновникам 2 тижні для наведення порядків на пляжах.

У разі невиконання доручень, Константинов пообіцяв прийняти жорсткі заходи аж до кадрових перестановок".

Як повідомляв УНІАН, 29 червня в Державній прикордонній службі України заявили, що інформація проросійських ЗМІ про навалу відпочиваючих в тимчасово окупований Крим не відповідає дійсності. У червні 2016 року адміністративний кордон перетнули близько 180 тис. громадян, що на 60 тисяч менше, ніж за такий же період у 2015 році. Також зменшився майже в два рази потік транспортних засобів - 32 тис. в 2016 році проти 62 тис. у 2015 році.