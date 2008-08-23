Медведєв запросив Ющенка на верхогони

18:02, 23 серпня 2008
Політика
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Пише, вже склалася традиція...

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запросив свого українського колегу Віктора ЮЩЕНКА на верхогони на приз Президента Російської Федерації 6 вересня у П`ятигірську.

Як повідомили УНІАН у Посольстві РФ в Україні, у запрошенні йдеться: "Стала вже доброю традицією присутність почесних гостей – глав держав Співдружності Незалежних Держав – на перегонах на приз Президента Російської Федерації. Цього разу вони пройдуть 6 вересня 2008 р. у П`ятигірську. Був би радий бачити Вас, шановний Вікторе Андрійовичу, на цьому заході".

 

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