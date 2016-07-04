Російська делегація в ОБСЄ відмовилася обговорювати резолюцію України по Криму

Про це заявив голва делегації РФ в асамблеї Микола Ковальов, передають РИА Новости.

За словами Ковальова, в неділю на постійному комітеті ПА ОБСЄ було розглянуто проект резолюції, яку внесла Україна — "про порушення прав людини та основних свобод в Криму, порушення прав кримсько-татарського населення".

Він зазначив, що делегація РФ відмовилася від участі в обговоренні поправок до цього документа через його нібито "повну заангажованість та необ'єктивність".

"Ми виступили, заявили про те, що документ абсолютно необ'єктивний, тенденційний, носить яскраво виражений антиросійський характер, у зв'язку з чим правці він не підлягає", — сказав Ковальов.

Він також додав, що Росія не згодна з трактуваннями в документі "систематично порушуються права людини", "ситуація погіршується" і т. д.

За словами Ковальова, позицію російської сторони підтримала французька делегація, сказавши про те, що зовсім недавно в Криму були представники Ради Європи.