"Батьківщина" мала б нарешті проголосувати за конфіскацію грошей Януковича на потреби фронту - Бурбак

Про це під час спілкування з журналістами заявив Голова фракції «Народний Фронт» Максим Бурбак.

«Кожен громадянин України завтра побачить – або в цій Верховній Раді є більшість демократично налаштованих депутатів, які будуть робити все, щоб повернути гроші вкрадені режимом Януковича. Або побачить різні «відмазки», як не голосувати за законопроект, які ми почули від «Батьківщини». Минулого сесійного тижня ця фракція не дала жодного голосу», - заявив Бурбак.

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«Натомість я почув звинувачення про «маріонетковий» уряд. Скажіть хто був маріонеткою Росії, коли підписувалися з посмішками на камери газові контракти в 2009 році? І після цього ми понад 50 млрд. доларів переплатили за російський газ», - наголосив голова фракції.

Він вкотре закликав лідера «Батьківщини» допомогти українським адвокатам, які відстоюють інтереси України в Стокгольмському арбітражному суді у позові проти Газпрому з приводу перегляду контракту на поставку газу від 2009 року.