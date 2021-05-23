Влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із сектору Газа.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі запевняє, що влада його країни докладає усіх зусиль з метою вивезення 140 українських громадян із сектору Газа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з єгипетським колегою Самехом Шукрі.

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Зокрема, сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з сектору Газа через Єгипет. Кулеба висловив вдячність єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів.

Своєю чергою, Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із сектору Газа.

Також глава української дипломатії високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту та особисто президента Абдель Фаттаха ас-Сісі у сприянні припиненню вогню між сектором Газа та Ізраїлем, а також висловив сподівання, що жертви серед цивільного населення припиняться, у регіоні запанує мир і продовжаться пошуки формули мирного співіснування.

Ситуація у секторі Газа

21 травня почала діяти домовленість про припинення вогню між армією Ізраїлю і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС у секторі Газа, досягнута за посередництва Єгипту.

До цього за понад 10 днів бойових дій загинуло більше ніж 200 осіб.

МЗС України повідомило, що близько 140 українців виявили бажання повернутися із сектора Газа.

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Автор: Віталій Саєнко