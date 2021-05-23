Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з єгипетським колегою Самехом Шукрі / Ілюстрація REUTERS

Міністр закордонних справ  Єгипту Самех Шукрі запевняє, що влада його країни докладає усіх зусиль з метою вивезення 140 українських громадян із сектору Газа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з єгипетським колегою Самехом Шукрі.

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Зокрема, сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з сектору Газа через Єгипет. Кулеба висловив вдячність єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів. 

Своєю чергою, Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із сектору Газа.

Також глава української дипломатії високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту та особисто президента Абдель Фаттаха ас-Сісі у сприянні припиненню вогню між сектором Газа та Ізраїлем, а також висловив сподівання, що жертви серед цивільного населення припиняться, у регіоні запанує мир і продовжаться пошуки формули мирного співіснування.

Ситуація у секторі Газа

  • 21 травня почала діяти домовленість про припинення вогню між армією Ізраїлю і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС у секторі Газа, досягнута за посередництва Єгипту.
  • До цього за понад 10 днів бойових дій загинуло більше ніж 200 осіб.
  • МЗС України повідомило, що близько 140 українців виявили бажання повернутися із сектора Газа.

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Автор: Віталій Саєнко