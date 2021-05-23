Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі запевняє, що влада його країни докладає усіх зусиль з метою вивезення 140 українських громадян із сектору Газа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з єгипетським колегою Самехом Шукрі.
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Зокрема, сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з сектору Газа через Єгипет. Кулеба висловив вдячність єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів.
Своєю чергою, Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із сектору Газа.
Також глава української дипломатії високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту та особисто президента Абдель Фаттаха ас-Сісі у сприянні припиненню вогню між сектором Газа та Ізраїлем, а також висловив сподівання, що жертви серед цивільного населення припиняться, у регіоні запанує мир і продовжаться пошуки формули мирного співіснування.
Ситуація у секторі Газа
- 21 травня почала діяти домовленість про припинення вогню між армією Ізраїлю і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС у секторі Газа, досягнута за посередництва Єгипту.
- До цього за понад 10 днів бойових дій загинуло більше ніж 200 осіб.
- МЗС України повідомило, що близько 140 українців виявили бажання повернутися із сектора Газа.
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